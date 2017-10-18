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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الطاعون في مدغشقر إلى 74 حالة

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الطاعون في مدغشقر إلى 74 حالة

11:21 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الطاعون في مدغشقر إلى 74 حالة

حصيلة الوفيات جراء الطاعون

أنتاناناريفو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في مدغشقر عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض الطاعون الذي تفشى في البلاد إلى 74 حالة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الأربعاء) عن وزارة الصحة قولها انه تم تسجيل 805 حالات إصابة بمرض الطاعون في مدغشقر خلال أكثر من شهرين.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لمرض الطاعون في مدغشقر يعد أمرا "غير عادي" حيث تفشى في المناطق الحضرية من بينها العاصمة "أنتاناناريفو".

وأضافت الشبكة أنه تم حظر التجمعات العامة في مدغشقر كما تم إغلاق المدارس والجامعات كإجراء احترازي.

يذكر أن الطاعون الرئوي هو شكل من أشكال الطاعون التي تنتقل بشكل كبير ويتسبب بسرعة في الموت إن لم يحصل المريض على العلاج في الوقت المناسب.. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت شحنات ضخمة تضم ملايين الجرعات من المضادات الحيوية إلى مدغشقر للتصدي لانتشار الطاعون.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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