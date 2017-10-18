الري: تأكدنا من عدم تخزين مياه في سد النهضة

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قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه تم التأكد أمس الثلاثاء، خلال زيارة الوفد المصري والسوداني لسد النهضة، بعدم تخزين مياه في بحيرة السد خلال هذا العام.

أضاف الإمام - في بيان صحفي - أنه لم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم، مؤكدًا أن الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد.

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أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري - إلى أنه تم عمل عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، والإجابة على كثير من أسئلة الفنيين، سواء من الجانب المصري أو السوداني.