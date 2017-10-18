وصول الفرقاطة «الفاتح» والغواصة 42 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية

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وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، اليوم الأربعاء، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400، وذلك بعد إتمام إجراءات الاستلام بمينائي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي.

وقامت الفرقاطة "الفاتح" بتنفيذ أولى مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت من خلالها المستوى التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.

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ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفاتح والغواصة 42 ضمن فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية "ذات الصواري 2017" التي تنفذها القوات البحرية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 للقوات البحرية المصرية .