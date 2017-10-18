ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال البطاقات التموينية بالمرج
ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال البطاقات التموينية بالمرج
11:26 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البطاقات التموينية بالمرج بحوزتهم ذخائر وأسلحة.
وردت معلومات إلى اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، متعهد نقل ومالك مخبز في المرج وعامل بمخبز بالمرج، بمزاولة نشاطهم المرقم قانونا يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المال العام من خلال تجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم متخذين من المرج وكرًا لنشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط الإدارة؛ برئاسة العقيد أحمد ندا، والعقيد حسام حنفي، والرائد وائل عز الدين، من استهداف مسكن الأول وعُثر على سلاح ناري طبنجة و١٠ طلقات، وعدد 2 سلاح أبيض، وبتفتيش مسكن الثاني عُثر على ٢٩٨ بطاقة تموينية، و١٩٦ طلق ناري.
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