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أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها بالعاشر من رمضان

11:18 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها بالعاشر من رمضان

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من استعادة سيارة؛ بعد ساعات من سرقتها بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "العربي محمد عزيز محمد" 44 عامًا، سائق، مقيم بالمجاورة 13، بقيام شخص مجهول بسرقة سيارته رقم 9374 "ر ج أ" حال تواجده أمام نادي "بروسيا" بدائرة القسم.

تم إخطار التمركزات والأقوال الامنية بنطاق المدينة، وتم ضبط السيارة وقائدها (المتهم) حال مرورها بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتبين أن المتهم يُدعى "سليمان.ع.ع.ي" 29 عامًا، عاطل، مقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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