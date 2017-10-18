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ضبط 3 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة شخص بمستشفى أسيوط الجامعي

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة شخص بمستشفى أسيوط الجامعي

11:15 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط 3 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة شخص بمستشفى أسيوط الجامعي

أسيوط – أسامة صديق:

ألقى الرائد مينا عجايبي عطا الله، الضابط بنقطة مستشفى أسيوط الجامعي، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن من محافظة الأقصر، بحوزته 3 قطع يُشتبه في أثريتها، أثناء تواجده بالمستشفى.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا، بتمكن الرائد مينا عجايبي عطا الله، الضابط بنقطة مستشفى أسيوط الجامعي، التابعة لقسم شرطة أول أسيوط، من ضبط "ج.س.م" 24 عامًا بدون عمل، ومقيم بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، وبحوزته 3 تماثيل مصنوعة من الفخار، بينهم تمثالان لأشخاص مكتملة، والثالث لشخص غير مكتمل يشتبه في أثريتهم، وذلك أثناء تواجده بالمستشفى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، وأضاف بأنها مقلدة بقصد تقديمها هدايا لأحد الأشخاص.

تحرّر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث بالتحري حولها.

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مصراوي Masrawy

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