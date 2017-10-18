العراق يعرب عن استيائه لاستهداف قنصليته في مدينة مانشستر البريطانية

بغداد – (أ ش أ):

أبدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، استيائها من قيام مجموعة "خارجة عن القانون" باستهداف مبنى القنصلية العراقية في مدينة مانشستر البريطانية، فيما دعت إلى تشديد الاجراءات حول مبنى القنصلية والسفارة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال .

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، إن هذه الأعمال تؤكد إفلاس دعاة الانفصال والتقسيم وأنهم لا يستطيعوا أن ينالوا من سيادة العراق ووحدته، داعيا السلطات البريطانية إلى محاسبة الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والإرهابيين بصورة عاجلة وتشديد الاجراءات الامنية حول مبنى القنصلية والسفارة العراقية.

وطالب كافة الدول المضيفة للبعثات العراقية بتشديد حمايتها للمواطنين والسفارات والقنصليات العراقية لقطع الطريق على أي عمل ارهابي محتمل.