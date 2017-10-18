أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق يعرب عن استيائه لاستهداف قنصليته في مدينة مانشستر البريطانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العراق يعرب عن استيائه لاستهداف قنصليته في مدينة مانشستر البريطانية

11:18 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

العراق يعرب عن استيائه لاستهداف قنصليته في مدينة مانشستر البريطانية

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري

بغداد – (أ ش أ):

أبدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، استيائها من قيام مجموعة "خارجة عن القانون" باستهداف مبنى القنصلية العراقية في مدينة مانشستر البريطانية، فيما دعت إلى تشديد الاجراءات حول مبنى القنصلية والسفارة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال .

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، إن هذه الأعمال تؤكد إفلاس دعاة الانفصال والتقسيم وأنهم لا يستطيعوا أن ينالوا من سيادة العراق ووحدته، داعيا السلطات البريطانية إلى محاسبة الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والإرهابيين بصورة عاجلة وتشديد الاجراءات الامنية حول مبنى القنصلية والسفارة العراقية.

وطالب كافة الدول المضيفة للبعثات العراقية بتشديد حمايتها للمواطنين والسفارات والقنصليات العراقية لقطع الطريق على أي عمل ارهابي محتمل.

هذا المحتوى من

1715be8b22.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطة ديالى: اعتقال فوري لكل من يسيء للأعلام الكردية القاهرة (مصراوي)

    أخبار

  • رئيس البرلمان العراقي: التطورات الأخيرة تحتم على الجميع التحلي بالحكمة

    أخبار

  • بارزاني يحمل خصومه السياسيين مسؤولية الخسائر في كركوك

    أخبار

  • وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

    أخبار

إعلان

b205020184.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا