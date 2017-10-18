أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وصول الفرقاطة "الفاتح" والغواصة "42" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول الفرقاطة "الفاتح" والغواصة "42" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية

11:21 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وصول الفرقاطة الفاتح والغواصة

القاهرة - (أ ش أ):

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي.

وبوصول الوحدات الجديدة، قامت الفرقاطة "الفاتح" بتنفيذ أولى مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت المستوى التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.

ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفاتح والغواصة 42 ضمن فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية "ذات الصواري 2017" التي تنفذها القوات البحرية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 للقوات البحرية المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إقلاع الطائرة الجديدة لمصر للطيران من مصنع بوينج إلى القاهرة

    أخبار

  • من هو قائد "البحرية" الذي أصدر قرارًا بترقيته إلى رتبه فريق؟

    أخبار

إعلان

50fbb16af6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "