وصول الفرقاطة "الفاتح" والغواصة "42" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية
وصول الفرقاطة "الفاتح" والغواصة "42" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية
11:21 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
وصول الفرقاطة الفاتح والغواصة
القاهرة - (أ ش أ):
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي.
وبوصول الوحدات الجديدة، قامت الفرقاطة "الفاتح" بتنفيذ أولى مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت المستوى التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.
ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفاتح والغواصة 42 ضمن فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية "ذات الصواري 2017" التي تنفذها القوات البحرية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 للقوات البحرية المصرية.
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