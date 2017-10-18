الأرصاد: طقس الخميس "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 31

وسط الدلتا 20 31

الإسكندرية 18 27

بلطيم 20 27

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 18 28

بورسعيد24 27

دمياط 20 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الاسماعيلية 19 32

السويس 20 32

رأس سدر 19 31

نخل 11 28

نوبيع 23 32

طابا 17 30

كاترين 10 27

الطور 23 29

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 31

بني سويف 18 31

دمياط 19 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 19 31

نخل 12 28

نويبع 21 30

طابا 17 29

كاترين 09 25

الطور 22 28

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 31

بنى سويف 18 31

المنيا 17 31

أسيوط 17 32

سوهاج 17 32

قنا 17 33

الأقصر 20 34

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 34

شلاتين 20 32

ابو رماد 22 31

راس حدربة 23 29

حلايب 23 30