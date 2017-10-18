الحكومة تناقش مشروع قانون المرور الجديد في اجتماعها الأسبوعي

القاهرة - (أ ش أ):

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين، ومناقشة مشروع قانون المرور الجديد.

كما يستكمل مجلس الوزارء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.