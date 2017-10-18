أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة تناقش مشروع قانون المرور الجديد في اجتماعها الأسبوعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تناقش مشروع قانون المرور الجديد في اجتماعها الأسبوعي

11:17 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الحكومة تناقش مشروع قانون المرور الجديد في اجتماعها الأسبوعي

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - (أ ش أ):

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين، ومناقشة مشروع قانون المرور الجديد.

كما يستكمل مجلس الوزارء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للإفتاء

    أخبار

  • وفد رئاسي رفيع يغادر إلى فرنسا للإعداد لزيارة السيسي

    أخبار

  • "زكي عابدين" يوضح لمصراوي حقيقة تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • نشاط السيسي والشأن المحلي يتصدران صحافة الأربعاء

    أخبار

إعلان

4c886021f7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان