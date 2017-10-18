البابا تواضروس: الإرهاب لن يحقق أهدافه في مصر

القاهرة- أ ش أ

أدان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الإرهاب بكل أشكاله، وقال إن الأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر مؤخرا واستهدفت وحدة الوطن لم ولن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن مصر لا تنقسم أبدا.

وطمأن البابا، في الحوار الذي أجرته معه مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، المصريين على حالته الصحية، وقال "إنه كان يعاني من آلام في الظهر وبعد الفحوصات التي أجراها في ألمانيا نصحه الأطباء بعدم إجراء جراحة في الوقت الحالي".

وحول محاولات البعض للنيل من وحدة الوطن وزعزعة استقراره، بإشعال الملف الطائفي قال: "مصر بها نيل واحد وشعب واحد، وكل محاولات الإرهاب ضرب هذا النسيج الواحد، وللأسف هناك ضحايا من الجانبين المسيحي والإسلامي للإرهاب الذي لا يفرق بينهما".

وأضاف، أن الجميع هم شعب مصر، "شرطة، جيش، كنيسة، شارع، قضاء، وكل الأنماط التي يتألف منها الشعب، والعنف ليس موجها لفئة بعينها، لأن الهدف هو ضرب الوحدة الوطنية، ومن يدرس مصر ويعرف تاريخها منذ أيام مينا موحد القطرين يعلم جيدا أن هذا التاريخ لم ينقسم، والإرهاب الذي يستهدف وحدة الوطن لم ولن يحقق أهدافه".

وتابع البابا تواضروس قائلا: "إن مصر محفوظة ومقدسة والعائلة المقدسة جاءت إلى مصر وظلت قرابه ثلاثة أعوام وسته أشهر، بدءا من سيناء والوجه البحري ومناطق القاهره امتدادا للصعيد وأسيوط، فمصر ستظل دوما محفوظه ومباركه".

ووجه البابا النصح للشباب بألا ينساقوا وراء المصادر غير الموثوق بها ويقرأون التاريخ جيدا ويحكمون عقولهم ولا ينساقوا وراء توجهات الغرض منه زعزعة استقرار الوطن .

وحول رحله العائلة المقدسة، قال البابا تواضرس: "إن مسار العائلة المقدسة يمكن أن يكون أكبر مصدر خير لمصر لانفرادها به، وهذا المسار اهتمت به وزارة السياحة والوزرات المعنية والحكومة المصرية به منذ أعوام عدة، بالاتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية، وأخذت شكلا جديا بمباركة قداسة بابا الفاتيكان لدفع وتشجيع السياحة الدينية".

ويشارك البابا خلال زيارته لألمانيا في اجتماع بطاركة الشرق الأوسط؛ تلبية لدعوة من الكنيسة الألمانية، والذي يبدأ السبت المقبل ويستمر يومين لاستعراض أحوال مسيحيي الشرق الأوسط خاصة في الدول التي تعاني من أزمات.