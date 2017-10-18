وزير الأوقاف اليمني: فوضى الفتاوى أخطر أنواع العنف

كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية، إن الأمة أمام مسئولية عظيمة تتمثل في مواجهة العنف، وأخطر أنواع العنف هو فوضى الفتاوى.

وأضاف "عطية" خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، أن الإسلام يقدم نفسه كطبيب يعالج الأمراض، ويجب على المفتي أن يجعل نصب عينيه مكانة الإسلام، وإذا أراد أن تكون فتاواه مطابقة للحق عليه فهم فقه النص وفقه الواقع.

وأشار وزير الأوقاف اليمني، إلى أن الفتوى تتغير بتغير المكان، فالفتوى التي تصلح لمصر من الممكن ألا تصلح لليمن، والفتوى ليست سيفا مسلطا على الرقاب.

ولفت إلى أنه كلما كانت الفتوى مجردة من الانتماءات، كلما كانت صالحة للبقاء لفترة طويلة، مشددا على أن خطأ المفتي في فتواه ليس بالأمر الهين.