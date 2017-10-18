"القوى العاملة": تعيين 247 خريجا في القطاع الخاص بالسويس
"القوى العاملة": تعيين 247 خريجا في القطاع الخاص بالسويس
11:05 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
محمد سعفان وزير القوي العاملة
القاهرة – مصراوي:
عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 247 خريجًا، من ضمنهم 13 من متحدي الإعاقة؛ للعمل بمصانع وشركات القطاع الخاص والاستثماري، وسجلت 21 باحثًا عن العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية، بمكاتب المحافظة لتشغيلهم في نطاقها.
واستخرجت المديرية 536 شهادة قيد "كعب عمل"، والتفتيش على 347 منشأة من خلال 10 حملات، فضلًا عن تنظيم 4 ندوات عمالية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، بمواقع العمل خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من علاء ناصف مدير المديرية، أكد فيه أن المديرية تفتش على جميع المنشآت الواقعة بدائرة المحافظة؛ بهدف التأكد من تطبيق أحكام القانون التي تكفل حماية العمال والمحافظة على حقوقهم.
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