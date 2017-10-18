أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": تعيين 247 خريجا في القطاع الخاص بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": تعيين 247 خريجا في القطاع الخاص بالسويس

11:05 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

محمد سعفان وزير القوي العاملة

القاهرة – مصراوي:

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 247 خريجًا، من ضمنهم 13 من متحدي الإعاقة؛ للعمل بمصانع وشركات القطاع الخاص والاستثماري، وسجلت 21 باحثًا عن العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية، بمكاتب المحافظة لتشغيلهم في نطاقها.

واستخرجت المديرية 536 شهادة قيد "كعب عمل"، والتفتيش على 347 منشأة من خلال 10 حملات، فضلًا عن تنظيم 4 ندوات عمالية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، بمواقع العمل خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من علاء ناصف مدير المديرية، أكد فيه أن المديرية تفتش على جميع المنشآت الواقعة بدائرة المحافظة؛ بهدف التأكد من تطبيق أحكام القانون التي تكفل حماية العمال والمحافظة على حقوقهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. آخر مهلة لتلقي طلبات الحصول على 154 فرصة عمل بالخليج

    أخبار

  • البيئة: تأجير معدات التعامل مع قش الأرز أرخص من القطاع الخاص بنسبة 30%

    أخبار

  • ​رئيس الوزراء يبحث تطوير الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار بمصر

    أخبار

  • بدء قبول طلبات العمل بالخارج على 154 فرصة تشمل 4 مهن

    أخبار

إعلان

a8f7f1ebd1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا