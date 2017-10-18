بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للإفتاء

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، الذي يعقد بالقاهرة على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في فعاليات اليوم الثاني، الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني، والدكتور رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مرزوق أولاد عبدالله رئيس جامعة أمستردام الحرة، والشيخ أبو بكر أحمد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة بالهند، والشيخ حافظ جمالي مفتي مدينة كوموتيني شمال اليونان.

يرأس الجلسة الثانية الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ويشارك بالجلسة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الياقوتي وزير الأوقاف السوداني السابق، والدكتور صلاح مجييف مفتي الشيشان، والدكتور محمود الشيخ نائب رئيس جامعة فلورنسا بايطاليا.