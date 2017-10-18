«مش محتاجة راجل وعمري ما اتعاكست».. 9 تصريحات مثيرة لـ«شيرين رضا»
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هي ابنة الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا، بدأت العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات ثم الفوازير ثم تحولت إلى التمثيل، كانت متزوجة من الفنان عمرو دياب،
وفي لقاء لها، أمس الثلاثاء ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية "لميس الحديدي" عبر فضائية cbc، كشفت شيرين عن الكثير من خطوات النجاح التي سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية، لتعيد اكتشاف نفسها من جديد داخل الوسط الفني، ونستعرض أبرز تلك التصريحات فيما يلي..
1- كنت فاشلة في الزواج مع عمرو دياب
أكدت الفنانة "شيرين" أنها ليست نادمة على الزواج في سن مبكرة، غير أنها تعترف أنها فاشلة في الزواج، وقالت: "أنا فاشلة وبحب حاجات غير الارتباط والجواز، ومقدرش أقول إن عمرو دياب فاشل، خاصة أنه ناجح في كل ما يقدم عليه، ولكننا فشلنا كزوجين".
2- مش محتاجة راجل
قالت شيرين: "مش محتاجة راجل في حياتي ولا عاطفيًأ ولا ماديًا، الحب من أهلي وبنتي وأصحابي مش محتاجة واحد بس يديني حب ممكن أخده من ناس كتير"، وتابعت: "مش لازم الواحد يجرب حاجة 30 مرة عشان يعرف إنه فاشل، أنا فاشلة وبحب حاجات تانية غير الجواز والارتباط".
واستكملت "شيرين" في لقائها: "مبحبش حد يقولي أعمل أيه ولا أروح فين، عشان كده ديما بقول أني كنت فاشلة في الجواز، أنا كنت صغيرة أوي واتجوزت وماتفقتش مع عمرو وفضلنا لحد دلوقتي صحاب".
3- عيد ميلاد عمرو دياب
عن سبب حضورها حفل عيد ميلاد الفنان "عمرو دياب"، قالت شيرين إنها ذهبت دون تردد: "احنا بنا طفلة ومينفعش نقاطع بعض طول عمرنا، معنديش مشكلة أقابل مراته التانية إحنا أصدقاء، كنت مبسوطة وأحنا متجوزين بس أنا اخترت إني أطلع من الموقف لإنه معجبنيش".
4- حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي
تحدثت "شيرين" عن الشائعات المتداولة حول ارتباطها بأحمد الفيشاوي، ونفت ذلك تمامًا، قائلة: "ده كلام هزار أكيد"، ووجهت من خلال البرنامج رسالة للفيشاوي، قائلة: "يا أحمد ركز في شغلك أنت ممثل شاطر جدًا، يعني لازم تكون ملتزم، مش بس في الوقت، التزام في كل حاجة".
5- عمري ما اتعاكست
أوضحت شيرين أنها لم تتعرض لـ"معاكسة" على الإطلاق لأنها لم تمشِ بالشارع كثيراً: قائلة "مرة ضربت واحد بالقلم على وشه بس".
6- هجوم السوشيال ميديا وتاتو "الفيل الأرزق"
في تدوينة سابقة لها عبر موقع "تويتر"، انتقدت "شيرين" صوت بعض المقرئين ووصفته بالسيئ، ما عرضها لهجوم واسع عبر السوشيال ميديا، قالت "شيرين": "أنا بكتب اللى أنا عايزاه على صفحتى واللى مش عاجبه ميدخلش على صفحتى"، لافتة إلى أن "التاتو" فى فيلم "الفيل الأزرق" لم يكن حقيقيا لكن استغرق وضعه 6 ساعات.
7- "مفيش رحمة ولازم ننسف المحليات"
أوضحت "رضا"، أن الأخلاق انعدمت كثيرًا وانتقدت تقاعس آداء المجالس المحلية، قائلة: "لو كنت مسئولة فى البلد أول شيء هعمله هو نسف المحليات، هاعمل القاهرة طريق واحد عشان اللى يروح ميرجعش وهاعمل جناين"، وتابعت: "لما شوية شباب يمسكوا كلب يقطعوا رجله يبقى مفيش رحمة".
8- رسالة شيرين لفتاة المول
وعن الفتاة التي عرضت للتحرش، وعرفت إعلاميًا بـ"فتاة المول"، علقت "شيرين": "أنا آسفة نيابة عن كل شخص شاهد صورتها بعد الاعتداء عليها، وآسفة أننا في دولة حبست شخصًا متحرشًا أسبوعين فقط ولكن والجرح سيظل أثره على وجها طوال حياتها".
وتساءلت شيرين: "أين القوانين وأين أعضاء مجلس النواب؟ ما حدث للفتاة يرعب كل الفتيات والسيدات خوفًا من التعدي، فالقوانين هي التي تردع المتحرشين حتى يمشي السيدات والفتيات بسلام في الشارع".
9- عندي 24 قطة وتعبان
صرحت شيرين بأنها تربي 24 قطة في منزلها، وقالت: "بنتي كان نفسها يبقى عندها تعبان فاضطريت أجيب تعبان في البيت عشانها".