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بسبب «التزويغ».. عقوبات على 79 من العاملين بـ«التموين» في الشرقية

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بسبب «التزويغ».. عقوبات على 79 من العاملين بـ«التموين» في الشرقية بسبب «التزويغ».. عقوبات على 79 من العاملين بـ«التموين» في الشرقية

التحرير

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أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بمجازاة 79 من العاملين بمديرية ، بخصم 3 أيام من الراتب؛ لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرة مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجيء على مقر مديرية التموين، حيث تبين عدم وجود 79 من العاملين بالإدارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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