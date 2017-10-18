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بسبب "التزويغ من العمل".. مجازاة 79 عاملاً بـ"تموين الشرقية"

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مصراوي Masrawy

بسبب "التزويغ من العمل".. مجازاة 79 عاملاً بـ"تموين الشرقية"

10:58 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مجازاة 79 من العاملين بمديرية ، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مديرية التموين، وتبين عدم تواجد 79 من العاملين بالمديرية أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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