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ضبط 1905 قطعة أثرية من "العصر البيزنطي" بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 1905 قطعة أثرية من "العصر البيزنطي" بالشرقية (صور)

10:48 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

أحبط ضباط مباحث السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة بيع عدد 1905 قطعة أثرية بحوزة موظف بمعهد أزهري، بدائرة مركز الحسينية.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "محمد.س.ع" 41 عامًا، موظف بمعهد أزهري، مُقيم بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

وفور التأكد من صحة المعلومات، جرى الدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا في هيئة "تاجر" وتم عمل عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبط المتهم حال استقلاله سيارته الملاكي، وبحوزته 1905 قطعه أثرية يرجع تاريخها للعصر البيزنطي.

ومن أبرز القطع الأثرية المضبوطة، 1420 عملة ذهبية عليها كتابات ورسومات يرجع تاريخها للعصر البيزنطي، و480 قطعة حجرية دائرية بيضاء اللون، يرجع تاريخها لعصر الدولة القديمة، حيث كانت تُستخدم في الموازين، بالإضافة إلى تمثال حجري بطول 60 سنتيمتر لسيدة، مكسور إلى 5 قطع يرجع تاريخه للعصر المتأخر، وتمثال آخر بارتفاع 20 سنتيمتر، وآخر بارتفاع 15 سنتيمتر، وأطراف سفلية لتمثال بقاعدة ارتفاعه 12 سنتيمتر، جميعها مدون عليها كتابات هيروغليفية ترجع للعصر المتأخر.

كما ضُبط المتهم وبحوزته طبنجة "حلوان" مُرخصة، و5 طلقات لذات العيار، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها.

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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