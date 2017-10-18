ضبط 473 سائقًا تحت تأثير "المخدر" في بني سويف
ضبط 473 سائقًا تحت تأثير "المخدر" في بني سويف
10:43 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ارشيفية
بني سويف ــ أحمد كامل:
ضبطت عدة حملات مشتركة من إدارة مرور ببنى سويف بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية والمعمل المشترك، 473 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة بأنواعها على الطرق السريعة والداخلية بدائرة محافظة بني سويف، على مدار 3 شهور.
وشنت إدارة مرور بنى سويف بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، حملات مكبرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنت خلالها من إجراء تحاليل لعينات عشوائية من قائدي المركبات لعدد 2588 حالة، وثبتت نتائج التحاليل إيجابية 473 حالة، بنسبة 19%، بواقع حملتين في اليوم.
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