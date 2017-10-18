إحباط تهريب 1905 قطعة أثرية من «العصر البيزنطي» بالشرقية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أحبط رجال مباحث السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب وبيع ألف و905 قطعة أثرية، بحوزة موظف بمعهد أزهري، تخصص في الاتجار في الآثار.

البداية كانت بورود معلومات لرجال مباحث السياحة والآثار بالشرقية، بحيازة المدعو "محمد.س.ع" 41 عامًا، موظف بمعهد أزهري، مُقيم بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، بحيازته لبعض القطع الأثريه بقصد الإتجار.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم الدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا في هيئة تاجر آثار، وتم عمل عده أكمنة أسفرت إحدها عن ضبط المتهم حال استقلاله سيارته الملاكي.

شاهد أيضا

تم ضبط المتهم وبحوزته ألف و1905 قطعه أثرية يرجع تاريخها للعصرين البيزنطي والدولة القديمة، منها 1480 عملة معدنية ذهبية يعود تاريخها للعصر البيزنطي، و480 قطعة حجرية دائرية بيضاء اللون، يرجع تاريخها لعصر الدولة القديمة، كانت تُستخدم في الموازين، بالإضافة إلى 4 تماثيل حجرية بأطوال مُختلفة، وأطراف سفلية لتمثال بقاعدة ارتفاعه 12 سنتيمتر، جميعها مدون عليها كتابات باللغة الهيروغلفية يعود تاريخها للعصر المتاخر، فضلًا عن طبنجة "حلوان" مُرخصة باسم المتهم، و5 طلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.