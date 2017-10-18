ما الفرق بين كريمات النهار والليل؟

(د ب أ)

تشتمل مستحضرات التجميل على نوع من الكريمات يُسمى بالكريمات الليلية "Night Cremes". فما هي أهمية هذه الكريمات؟ وما الفرق بينها وبين الكريمات النهارية؟، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وللإجابة على هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن قدرة البشرة على امتصاص مواد العناية تختلف على مدار اليوم، حيث إنها تكون أقل قدرة على الامتصاص نهارًا بسبب انشغالها بمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم الخلايا، وكذلك المؤثرات البيئية الأخرى.

خلايا البشرة

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قدرة البشرة على الامتصاص تكون أعلى ليلًا، حيث إنها تنتقل إلى وضع الاسترخاء. وفي هذا الوقت تتم عملية تجديد الخلايا بأقصى طاقة، حيث تنقسم خلايا البشرة على نحو أسرع، كما يتم إصلاح أضرار البشرة الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس مثلًا.

وبناء على ذلك، يمكن القول بأن خلايا البشرة تتجدد خلال ساعات الليل. ويمكن تدعيم عملية التجدد ومكافحة التجاعيد وشيخوخة البشرة من خلال استعمال كريمات العناية الليلية المناسبة، بالإضافة إلى تنظيف الوجه جيداً في المساء وأخذ قسط كاف من النوم، فضلاً عن شرب الكثير من الماء.

وأشارت "إيلي" إلى أن كريمات العناية الليلية تحتوي على مواد فعالة بنسبة أعلى من الكريمات النهارية، كما أنها تخلو من الفلاتر الكيميائية الموجودة بالكريمات النهارية، التي تُجهد البشرة ليلاً بلا داع.

ولاختيار الكريم الليلي المناسب، تنصح "إيلي" بمراعاة احتياجات البشرة في كل مرحلة عمرية، ففي منتصف العشرينات ينبغي استعمال كريم يمد البشرة بالرطوبة، وفي الثلاثينات ينبغي استعمال كريم يمد البشرة بالرطوبة ويكافح أولى علامات الشيخوخة.

وفي الأربعينات ينبغي استعمال كريم يمد البشرة بالرطوبة ويحارب التجاعيد ويكافح أولى علامات اضطرابات التصبغ. أما في الخمسينات فينبغي استعمال كريم يمد البشرة - بالإضافة إلى كل ما سبق - بالفيتامينات والعناصر المغذية كالبروتين.