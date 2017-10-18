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الاستخبارات الألمانية: لاجئون قدموا معلومات مهمة عن داعش

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مصراوي Masrawy

الاستخبارات الألمانية: لاجئون قدموا معلومات مهمة عن داعش

10:21 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الاستخبارات الألمانية: لاجئون قدموا معلومات مهمة عن داعش

برلين (دويتشه فيله)
كشف هانس غيورغ ماسن رئيس هيئة حماية الدستور الألماني، عن معلومات استخباراتية قدمها بعض طالبي اللجوء عن نشاطات تنظيم داعش وبعض مخططاته الإرهابية.

تمكنت هيئة حماية الدستور الألماني (المخابرات الداخلية) من جمع الكثير من المعلومات عن طريق طالبي اللجوء متعلقة بأفراد وجماعات اسلامية متشددة. هذا ما أكده هانس غيورغ ماسن رئيس الهيئة في مقابلة حصرية مع DW.

وقد فتحت الاستخبارات الداخلية ألمانية خطا هاتفيا لاستفادة من البلاغات المتعلقة التي يمكن تقديمها بهذا الشأن. وأكد ماسن أن "نفترض أن الكثير من المعلومات المقدمة هي مؤشرات حقيقية علينا تتبعها"، موضحا أن "80 في المئة من تللك القرائن لها أسس متينة".

من ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة حماية الدستور الألماني، انه بشأن المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم داعش والذين وصلوا الأراضي الأوروبية من اجل القيام بعمليات إرهابية، فإنه "تم تحديد هويات ما لا يقل عن عشرين شخصا"، موضحا أن هيئته تفترض أنهم يحملون مخططات للقيام بهجمات داخل أوروبا.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة، يؤكد ماسن أن هناك مجموعة أخرى من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين "يحاولون إبعاد أنفسهم عن العمليات القتالية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي، وقد ارتكبوا جرائم خطيرة وقدموا أنفسهم كلاجئين" في ألمانيا.

هذا وستبث المقابلة كاملة، وباللغة العربية في الايام القليلة القادمة على قناة DW عربية.

هذا المحتوى من

DW-world

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