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رويترز: ارتفاع إيرادات السياحة في مصر بنحو 5.3 مليار دولار

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رويترز: ارتفاع إيرادات السياحة في مصر بنحو 5.3 مليار دولار رويترز: ارتفاع إيرادات السياحة في مصر بنحو 5.3 مليار دولار

التحرير

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كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى 211.8% بنحو 5.3 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، مؤكدًا زيادة أعداد السياح بنسة 55.3%.

وقال "المصدر" في تصريح لـ"رويترز" إن "إيرادات السياحة ارتفعت بنحو 5.3 مليار دولار في 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام، وذلك بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة".

وأكد أن التحسن كان نتيجة زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن السياحة تلقت ضربة موجعة إثرا عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015،  ومقتل جميع ركابها، وهو ما دفع موسكو إلى فرض حظرًا على السفر إلى بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

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وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى 6 مليارات دولار رغم عدم رفع الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد، لكن بعد وصول إيرادات أول تسعة أشهر إلى نحو 5.3 مليار دولار فقد تعيد الحكومة النظر في تقديراتها، وفقًا للمصدر.

جدير بالذكر أن إيرادات السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، إلا أنها تضررت جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

 

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