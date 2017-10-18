أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أبو ريدة يغادر إلى باريس لحضور اجتماعات "الكاف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو ريدة يغادر إلى باريس لحضور اجتماعات "الكاف"

10:12 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، متوجها إلى باريس في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه أبو ريدة عقب حضور الاجتماعات إلى لندن لحضور احتفال اختيار أفضل لاعب فى العالم، والتى يتنافس عليها الثلاثى رونالدو وميسى ونيمار.

كما يتوجه أبو ريدة بعدها إلى الهند لحضور نهائى للشباب، بصفته عضوا فى المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقي.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الرياضة: تقدمنا بمقترح إعادة​ الجماهير للملاعب إلى رئيس الوزراء

    أخبار

  • برج القاهرة ومجمع التحرير يكتسيان بعلم احتفالًا بالتأهل للمونديال

    أخبار

  • فرج عامر يكشف سبب تراجع مجلس النواب عن تكريم

    أخبار

  • "شباب النواب" ت​طالب باتخاذ قرار عاجل بعودة الجماهير للملاعب

    أخبار

إعلان

df5ed186c6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"