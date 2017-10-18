أبو ريدة يغادر إلى باريس لحضور اجتماعات "الكاف"

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، متوجها إلى باريس في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه أبو ريدة عقب حضور الاجتماعات إلى لندن لحضور احتفال اختيار أفضل لاعب فى العالم، والتى يتنافس عليها الثلاثى رونالدو وميسى ونيمار.

كما يتوجه أبو ريدة بعدها إلى الهند لحضور نهائى كأس العالم للشباب، بصفته عضوا فى المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقي.​