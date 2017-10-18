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ضبط 46 قضية تحريض على العنف ونصب عبر الإنترنت

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مصراوي Masrawy

ضبط 46 قضية تحريض على العنف ونصب عبر الإنترنت

10:16 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط 46 قضية تحريض على العنف ونصب عبر الإنترنت

كتب - علاء عمران:

تمكن ‏قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط عدة قضايا للتحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر الإنترنت.

وأسفرت جهود القطاع خلال أسبوع من ضبط "46" قضية متنوعة، ففي مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين تم ضبط "42" قضية وقائع ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وفى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على "4" حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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