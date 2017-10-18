الشحن الجوي تنجح فى نقل شحنتين مواسير بترول إلى جوبا

كتب- طه عبيد:

قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بتسيير رحلتى شحن متتاليتين لنقل ٤٤ قط وماسو بترول، يصل أطوالها إلى ١١ متر /٢ طن للقطعة من القاهرة إلى جوبا بجنوب السودان لصالح إحدى شركات البترول العالمية .

وقالت مصادر بالشركة أن العاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى نجحوا على مدار ’سبوع كامل فى البناء والتجهيز، ودراسة الحمولة طبقا للأدلة الدولية المنظمة لنقل تلك النوعية من الشحنات، ويتحقق معه سلامة الرحلة، وذلك التعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الارضيّة فى التعاون والتنسيق فى تخطيط تحميل وتفريغ الرحلتين فى القاهره وجوبا.