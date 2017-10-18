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10 أسئلة حوارية عليك أن توجهيها لطفلك

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مصراوي Masrawy

10 أسئلة حوارية عليك أن توجهيها لطفلك

10:18 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

10 أسئلة حوارية عليك أن توجهيها لطفلك

10 أسئلة حوارية يجب عليك أن توجهها لطفلك

كتب- أحمد عصام روّاي:

هناك عدة طرق من خلالها يستطيع الآباء والأمهات  التعرف على ما مر بطفلها خلال اليوم سواء في المدرسة أو الحضانة، عن طريق سؤاله 10 أسئلة حددتهم الدكتورة "كاثرين ويستون" -خبيرة التربية والعلاقات الأسرية الإنجليزية.

ونصحت "كاثرين" الآباء بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أبنائهم، وأهم طريقة لتحقيق ذلك هي أن تسأل أطفالك أسئلة تتيح لهم التحدث وإبراز ما يدور بداخلهم.

 

وأهم تلك الأسئلة التي رشحتها "كاثرين":

1- كيف يمكنك تقييم يومك من 1 إلى 10؟

2- كيف يمكنك الاستعداد لتلك المهمة -أي مهمة عليه تنفيذها؟

3- كيف يمكننا حل تلك المشكلة؟

4- ما الذي تعلمته من ذلك الموقف؟

5- ما هو دليلك على ذلك؟

6- ما الذي تشاهده؟

7- ما هو رأيك؟

8- هل يمكنك التفكير بحل أفضل؟

9- ما هو رأيك بأدائي؟

10- هل تعلم كم أحبك؟

وتساعد تلك الأسئلة الأطفال على البوح بما يدور بداخلهم، مما ينعكس على مدى نضجهم وقدرتهم على تطوير الأفكار ووجهات النظر والتعبير عنها، كما يساعد على بناء الثقة بين الآباء والأبناء وتعزيز الروابط الأسرية.

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مصراوي Masrawy

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