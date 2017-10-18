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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

 

ننقل لحضراتكم اليوم الأربعاء 18 اكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية التعاملات، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل  أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.

وقد ارتفعت طلبات الشراء علي سلع الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي وقد سجلت العديد من الطلبيات الرأسمالية زيادة في القراءة الأولى وهذا يشير إلى إتفاق قوي للشركات وهذا ساعد في الحد من التأثيرات التي سببها إعصار هارفي وإعصار إرما علي الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية حتى وصل إلى 93.989 وهذا أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس، وبلغ الدولار الأمريكي ارتفاعه بسبب السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية وقد سجلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت ارتفاع قياسي في الفترة الأخيرة خصيصا وبعد هبوط الجنيه الاسترليني 1% أمام الدولار الأمريكي وبلغ 1.3116 وهذا الحد الأدنى له منذ شهر.

 

 سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.61
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.62 جنيه للشراء مقابل 17.70 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.5800 17.6800
مصرف ابو ظبي 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك البركة 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.5800 17.6800
بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5965 17.6963
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.6000 17.7000
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.5800 17.6800
البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800
المصري لتنمية الورادات 17.5900 17.7000
البنك الأهلي المتحد 17.6000 17.7000
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي اليوناني 17.5900 17.6900
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6000 17.7000

المصدر : مصر 365

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