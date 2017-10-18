طليق فنانة شهيرة وادّعى أنه ابن فنان راحل.. 8 معلومات عن أحمد عبد الوارث

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"الفنان لما بيكبر يبتركن على جنب"، هكذا برر سبب غيابه عن الساحة الفنية، خلال حوار سابق مع قناة "ام بي سي مصر"، فهو يرى أن القائمين على العملية الإنتاجية في مصر لا يلتفتون لأصحاب الخبرة، الذين يجلسون في منازلهم دون عمل، مطالبا بوجود عدالة في توزيع الأدوار.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 8 معلومات عن الفنان القدير أحمد عبد الوارث.

1- ولد في 18 أكتوبر 1947.

2- قصة تعلقه بالتمثيل جاءت مصادفة حينما طلب منه ناظر المدرسة الابتدائي أن يؤدي دور البطل في إحدى المسرحيات، بعدما أصيب صاحب الدور بـ "نزلة انفلونزا"، على حد قوله في برنامج "قارئة الفنجان".

3- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو من دفعة الفنانين نور الشريف وأحمد زكى وعفاف شعيب.

4- تزوج من الفنانة الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها "فيروز، وطارق"، ثم انفصل عنها وتزوج أخرى أنجب منها ابنتين هما: "آلاء، وميران".

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5- بدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل "هروب"، إخراج نيازي مصطفى.

6- بلغ مجمل أعمال قرابة 151 عملا، ما بين أفلام أبرزها: "المشخصاتي 2، وش إجرام، الصديقان، اسكندرية ليه؟، أبو كرتونة، اشتباه، كيدهن عظيم، خمسة في الجحيم"، ومسلسلات منها: "رحلة المليون، صيام صيام، محمد رسول الله ، الشوارع الخلفية، قصة الأمس"، ومسرحيات مثل: "أحلام ياسمين، والفلوس حبيبتي".

7- والده ليس الفنان الراحل "عبد الوارث عسر"، كما يظن البعض، إذ أن اسمه "أحمد عبد الوارث أحمد عبد الرحمن"، في حين أن اسم الفنان الراحل "عبد الوارث محمد علي عسر"، لكن الغريب أن "أحمد" لا ينفي تلك المعلومة للإعلام، بل ويدعي أن "عسر" والده، الأمر الذي دفع حفيد "عسر"، وهو الفنان محمد التاجي لتكذيب "أحمد عبد الوارث" من خلال تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" قال فيها: "أحمد دائب على الادعاء بأنه ابن عبدالوارث عسر مع أن عبدالوارث عسر ليس له من الأبناء إلا ابنتان رحمهما الله أمي وخالتي"، ووجه له رسالة قائلا: "للمرة الأخيرة عيب يا أحمد إنك تدعي هذا الادعاء وعيب فى حق والدتك وافهمها بقى".

8- أكد أن ابنه "طارق" ضابط البحرية، حينما علم بخبر وفاة والدته "سعاد نصر"، لم يتمكن من الحضور إلا بعد 4 أشهر، لذا ترك مهنته وعمل كمخرج.