مات خطيبها قبل الزفاف بيوم وحُرمت من الإنجاب.. 18 معلومة عن حورية فرغلي

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حياة مفعمة بالتفاصيل، منها ما قد يصيبك بالذهول والدهشة، فصاحبتها ليست كما تبدو أحيانا على شاشة السينما والتليفزيون، ليست هي كالفتاة اللعوب في "كلمني شكرًا"، وقطعًا ليست الفتاة الشعبية في "دوران شبرا"، ولكنها جزء من "ساحرة الجنوب"، وصورة طبق الأصل من "كوكي" في "حكايات بنات"، أما عن المآسي في حياتها فحدث ولا حرج، وهو ما قد يفاجئ البعض أن هذه الشابة الأربعينية سليلة الأسرة الأرستقراطية من أتعس بنات جيلها، وأكثرهم انطوائية وعزلة عن المجتمع.

ويرصد "التحرير - لايف" 18 معلومة عن الفنانة حورية فرغلي بالتقرير التالي:

1- ولدت حورية مدحت فرغلي في يوم 18 أكتوبر من عام 1977، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأسرة ميسورة الحال، منحدرة من عائلة "فرغلي" الأرستقراطية، فوالدها هو الدكتور مدحت فرغلي، جراح أوعية دموية، ويعمل حاليا بالكويت.

2- لديها شقيق وحيد يكبرها في العمر يدعى "محمد"، يعمل طيارًا خاصًا لأحد أبناء العائلة الملكية في السعودية، ولها من والدها أخ وأخت، ومن والدتها أخت.

3- حصلت على الجنسية الإماراتية، ومثلتها دوليًا في رياضة الفروسية، وحصلت على لقب بطل الوطن العربي في 2003، وفازت ببطولة الإمارات للفروسية 4 مرات، كما حصدت المركز الأول على مدار 11 عام في بطولة الفروسية بإنجلترا، ولها أصدقاء فرسان في معظم دول العالم.

4- تعرضت لحادث أليم أثناء ترويحها لحصانها الخاص، حيث تشاجرت قطتان أمام الحصان، ففزع وقفز عاليًا، ما أدى إلى سقوطها على وجهها وانكسار أنفها، وهنا أخبرها الطبيب بضرورة عدم العودة لمجال الفروسية بعد هذه الإصابة الخطيرة، فاضطرت إلى إرسال جميع خيولها إلى إنجلترا، والتي قد يصل سعر الواحد فيها إلى مليون جنيه إسترليني، وتحول الأمر إلى مجرد "بيزنس" تتربح من وراءه.

5- روت خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" أن خطيبها توفي قبل الزفاف بيوم واحد، ما أصابها بحالة من الاكتئاب ترتب عليه عزوفها عن الزواج.

6- درست إدارة الأعمال في إنجلترا، ثم سافرت إلى مصر عام 2002، وعملت بمجال التجميل، وأصبح لها زبائنها وفريق عمل من الفتيات يعمل تحت إشرافها، ولكنها لم تنس مجال الفروسية، فاشتركت في المنتخب الوطني، وأصبحت الآن عضو بمجلس إدارة اتحاد الفروسية المصري.

7- حصلت في عام 2002 على لقب ملكة جمال مصر، ولكنها تنازلت عنه بعد 4 شهور فقط، بسبب الاتهامات التي تلقتها في شرفها بأن ابن وزير قام بإعطاء رشوة للجنة التحكيم من أجل فوزها باللقلب، وهو ما اعترضت عليه "حورية" التي تحرص على سمعة عائلتها.

8- اقتحمت المجال الإعلامي عن طريق ابنة خالتها التي كانت تعمل معدة بالتليفزيون المصري، وقدمت برنامج "يلا نغني" وآخر بعنوان "سلي صيامك"، ولكنها لم تستمر سوى شهرين بعدما رفضت رئيستها فكرة برنامج جديد كانت ترغب في تقديمه.

9- دخولها مجال التمثيل جاء بالصدفة البحتة، عن طريق "مي" مساعدة المخرج الكبير يوسف شاهين، والتي كانت من زبائن "حورية" في مركز التجميل، فعرضت عليها الذهاب للمخرج لعمل "كاستينج"، وبعد إلحاح منها واقفت الفنانة، وذهبت لمقابلة شاهين في مكتبه بشارع "شمبليون"، وقالت له: "أنا عايزة اتعلم"، فخضعت لورش عمل مكثفة، ولكن المخرج توفي قبل أن يشركها في أحد أعماله.

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10- ظهرت لأول مرة على شاشة السينما من خلال دور "جريء" في فيلم "كلمني شكرًا" عام 2010 مع المخرج خالد يوسف، وهو ما فتح عليها عاصفة من الهجوم، خاصة وأنها تظهر في مشاهد مثيرة تخدش الحياء العام، لكن الفنانة لم تتفق مع وجهة النظر تلك وأكدت أنها لا تمانع أداء أي دور طالما في إطار السياق الدرامي "المُلح".

11- تزوجت بعد إلحاح من والدتها، ولكن الزواج لم يستمر كثيرًا وانفصلت في عام 2013، وتفرغت لرحلة الصعود في عالم النجومية.

12- ظهرت في ثاني أدوارها بمسلسل "دوران شبرا" بشخصية مخالفة تمامًا عن السابق في دور فتاة شعبية، وأصرت حورية على الظهور "بدون مكياج" تحقيقًا للواقعية، وهو ما احترمه عدد كبير من النقاد الذين يدركون جيدًا معنى ظهور الممثلة بدون مساحيق التجميل، وهو ما تكرر في مسلسل "بدون ذكر أسماء".

13- أجرت جراحة لتعديل وضع الأنف بعد الحادث القديم، عن طريق استئصال جزء من عظام الجمجمة وزرعها بالأنف، ما تسبب لها في إحداث "خُرّاج" داخلي أجرت على إثره عملية جراحية أخرى بعد عام، وتروي في حوار لها أن هذا العام ظلت تذهب خلاله إلى التصوير وفي يدها "كانولا" ووصلت درجة حرارتها إلى 40، الأمر الذي أغضبها من شائعات إجرائها عملية تجميل.

14- تعرضت لـ "سحر سفلي" على يد أحد الدجالين، وتمكنت من "فك العمل" بإلقائه في مياه جارية، وصرحت في حوار تليفزيوني أن "العمل" كان عبارة عن ورقة مكتوب عليها: "حورية بنت نادية تصبح مريضة وطريحة الفراش ويقف حالها في جوازها وخلفتها ورزقها"، وهو ما تحقق بالفعل، فمن حيث المرض زاد ويلاته لما يزيد عن العام، ومن حيث الإنجاب، فهي مُضطرة لإزالة "الرحم" بسبب مرض وراثي، فحُرمت من الأمومة.

15- لا تربطها علاقة بالعاملين في الوسط الفني سوى بالممثلة "لبلبة" و"نيللي كريم"، فهي تفضل الانطوائية، وتعيش وحيدة بصحبة حيواناتها الأليفة (كلاب وسلاحف)، خاصة بعد تعرضها لخيانة أقرب صديقاتها والتي أفشت أسرارها، وتأولت عليها كذبًا على حد قولها.

16- من أكثر الشائعات التي أغضبتها هي زواجها سرًا من ثري خليجي، وهو الخبر الذي تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية بكثرة في وقت قريب.

17- أكدت أنها شخصية غامضة، ولا تحب إقحام الإعلام في حياتها الشخصية، خاصة وأنها لا تظهر في الشوارع أو في المناسبات، ولكن تكتفي بالذهاب إلى التصوير أو الجلوس في المنزل، نافية أن يكون ذلك بدافع الغرور، مشيرة في حوار تليفزيوني إلى أن أقرب دور لعبته من شخصيتها الحقيقة هو "كوكي" في مسلسل "حكايات بنات".

18- صرحت بأنها بمجرد حصولها على أموال من جهدها ذهبت لأداء فريضة الحج، واشترت مدفن خاص بها، مؤكدة أنها مستعدة للموت في أي وقت؛ لأنها تحرص على محاسبة نفسها في كل يوم قبل النوم، وأوصت أن كامل تركتها تُسلم لبنات أخيها بعد وفاتها، داعية أن تتوفى وهي في حالة صحية جيدة.