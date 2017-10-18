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وفد رئاسي رفيع يغادر إلى فرنسا للإعداد لزيارة السيسي

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مصراوي Masrawy

وفد رئاسي رفيع يغادر إلى فرنسا للإعداد لزيارة

10:08 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وفد رئاسي رفيع يغادر إلى فرنسا للإعداد لزيارة السيسي

كتب- طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من رئاسة الجمهورية متوجها إلى باريس فى زيارة لفرنسا تستغرق عدة أيام، للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا الأسبوع المقبل.

صرحت مصادر أمنية في مطار القاهرة، أن الوفد أنهى إجراءات سفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

ومن المقرر أن يتابع الوفد جدول الزيارة واللقاءات التى سيجريها الرئيس السيسي، خاصة مع نظيره الفرنسى، تتناول الزيارة سبل دعم علاقات التعاون بين وفرنسا فى كل المجالات.​

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