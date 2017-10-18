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غدًا.. أخر مهلة لتلقي طلبات الحصول على 154 فرصة عمل بالخليج

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مصراوي Masrawy

غدًا.. أخر مهلة لتلقي طلبات الحصول على 154 فرصة عمل بالخليج

09:54 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

غدًا.. أخر مهلة لتلقي طلبات الحصول على 154 فرصة عمل بالخليج

القاهرة - مصراوي

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدا الخميس، من تلقي طلبات راغبي العمل بشركة للمقاولات بإحدى دول الخليج للحصول على 154 فرصة عمل في أربع مهن بمرتبات مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المهن المطلوبة تتمثل في كهربائي، وفني تكييف، وفني توصيل مياه للعدادات، حاصل على دبلوم، خبرة من 5 إلى 7 سنوات، والسن من 25 إلى 35 سنة، فضلا عن مراقب تكييف حاصل على دبلوم، خبرة من 10 إلى 12 سنة، والسن من 30 إلى 45 سنة، وعامل حاصل على مؤهل متوسط، والسن من 25 إلى 35 سنة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل (قسم تلبية الاحتياجات بالخارج) بديوان عام وزارة القوى العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة) بالسيرة الذاتية، ومرفق بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأكد سعفان أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها في أسواق العمل بهذه الدول.​

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