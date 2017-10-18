"زكي عابدين" يوضح لمصراوي حقيقة تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عمارة:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لا صحة مطلقا لنية الشركة تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا لمصراوي: "الكلام دا أول مرة أسمع عنه، ومفيش أسماء مطروحة قدامنا عشان نختار منها، هي اسمها العاصمة الإدارية الجديدة".

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة هاشتاج "اسم للعاصمة الإدارية الجديدة"، تصدر قائمة ترند تويتر فى مصر بعشرات الآلاف من تغريدات المشاركين.

وتنوعت مقترحات المدونين باسم العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الهاشتاج، وجاء في صدارة الأسماء المقترحة عبر الفضاء الإليكتروني اسم "كيميت" وتعني الأرض السوداء، وأرض النماء، فيما اقترحت تدوينات أخرى اسم "مدينة 30 يونيو".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقام الرئيس بجولة تفقدية فى العاصمة تم خلالها افتتاح عدد من المشروعات التى تم إنجازها مؤخراً.

كما التقى بعدد من الوزراء على هامش الجولة.

ويستهدف المشروع جذب 7 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى فقط، التى تقام على مساحة 10 آلاف فدان.

وتضم العاصة الإدارية، مجموعة من الأحياء والمدن والمناطق منها الحى الحكومى وحى الوزارات، وفيها تنقل الوزارات الرئيسية لمصر، مرفق بها مبنى للبرلمان وأعضاءه، ومبنى لمجلس الوزراء، ومقر رئاسى.​