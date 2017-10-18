بالصور- ابتكار ثلاجة تلتقط "سيلفي" لمحتوياتها.. وهذا سعرها

كتب - هشام عواض:

التقاط صور السيلفي هوس للكثير من الناس، وأخيرًا انتقلت هذه الظاهرة من البشر إلى الأجهزة الكهربائية، وذلك بعد الكشف عن "ثلاجة" تصور سيلفي لمحتوياتها، وترسلها للمستخدم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

طرحت شركة شهيرة للأجهزة المنزلية، نوعًا جديدًا من الثلاجات ذات التقنية العالية، والتي تتميز بأنها تساعد الإنسان في معرفة محتوياتها، وذلك عبر التقاط الثلاجة صورًا للمواد الغذائية داخلها، وإرسالها لموبايل المستخدم.

وجاءت هذه الفكرة لمساعدة الناس في فحص محتويات الثلاجة، بحيث لا يضطرون إلى شراء الكثير من الأغذية غير المفيدة.

ويمكن أن تغني هذه الطريقة عن كتابة قائمة المواد المطلوبة يوميًا، حيث يستطيع المتسوقون رؤية ما يحتاجونه عبر أجهزة الموبايلات، بالاعتماد على الصور السيلفي التي تلتقطها ثلاجاتهم.

وقال نيك بيفان، رئيس إدارة الإنتاج في الشركة المنتجة للثلاجة، "إننا نعلم جيدًا معاناة البعض عند الذهاب للتسوق بشراء المواد الغذائية التي بالفعل لديهم في ثلاجاتهم، مما يعني إهدار الأموال وشراء الكثير الأطعمة دون الحاجة إليها، ولهذا ابتكرنا هذا النوع من الثلاجات".

وأضاف "بيفان"، "الآن يمكنك معرفة ما بداخل ثلاجتك وأنت خارج المنزل، فقط بالاعتماد على الصور السيلفي التي ترسلها الثلاجة لموبايلك".

وتسمى الثلاجة الجديدة "Family Hub" وتبلغ سعرها 4 آلاف جنيه استرليني (قرابة 93 ألف جنيه مصري)، ومزودة بـ 3 كاميرات تلتقط صورًا للرفوف فوق والمنتصف والأسفل في كل مرة يُغلق فيها الباب، وترسلها تلقائيًا إلى موبايل صاحبها.