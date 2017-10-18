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وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 18- 10-2017
DMC
DMC
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:51 صباحاً
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