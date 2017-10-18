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حركة المرور.. كثافات بصلاح سالم وأكتوبر والمعادي والملك الصالح

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. كثافات بصلاح سالم وأكتوبر والمعادي والملك الصالح

09:32 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

حركة المرور.. كثافات بصلاح سالم وأكتوبر والمعادي والملك الصالح

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأربعاء، كثافات مرورية متحركة على بعض الطرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، معدلات سير عادية بكافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية، كما توجد كثافات متوسطة ومتحركة أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة نتيجة بعض الأعطال وينصح باتخاذ محور الأزهر ونفق الأزهر كبديل جيد للمتجه لوسط المدينة ومناطق الجيزة حيث يعملان بصورة جيدة .

وظهرت كثافات مرورية ابتداءً من منزل الملك الصالح حتى قصر العيني وللقادم من المعادي إلى مناطق وسط المدينة عليه اتخاذ محور الكورنيش والذي يعمل بشكل جيد

بالإضافة إلى بعض الكثافات المتحركة بشارع صلاح سالم في المنطقة الواصلة بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغني في الاتجاهين نتيجة بداية دخول الموظفين لأماكن عملهم بالأجهزة المتواجدة هناك ويُنصح اتخاذ محور النصر للمتجه إلى مطار القاهرة والذي يعمل بشكل جيد

أما القادم من مناطق شرق القاهرة عليه اتخاذ محور الثورة بديلًا من محور المشير والذي يعمل بشكل جيد جدًا

وتسير باقي المحاور والميادين بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات

وفي الجيزة يشهد فيصل والهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري ١٥ مايو وشارع فيصل كثافات متحركة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

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