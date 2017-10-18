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البرنامج اليومي لـ"رجيم الأفوكادو" لإنقاص الوزن

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مصراوي Masrawy

البرنامج اليومي لـ" الأفوكادو" لإنقاص الوزن

09:15 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

البرنامج اليومي لـ"رجيم الأفوكادو" لإنقاص الوزن

كتب - هشام عواض:

الأفوكادو من الفواكه اللذيذة المفیدة للقلب وتشعرك بالشبع، وبجانب هذا أصبحت هذه الفاكهة أساسية في أي نظام غذائي، لاحتوائها على سعرات غذائية منخفضة، بحسب موقع "healthy dietpedia"، المختص بالصحة والجمال.

وتحتوي الأفوكادو على غير المشبعة التي تفيدك، ويمكنك اتباع نظام غذائي من الأفوكادو لإنقاص الوزن، وهو:

- الإفطار
یمكن تناول نصف ثمرة كبیرة من الأفوكادو من دون أي تحلية، لأنه یفضل عدم تناول الأفوكادو مع العسل أو السكر، أو إلى جانب قطعة من التوست والجبنة قلیلة الدسم مع الشاي أو القھوة دون سكر.

-الغداء
یمكن تناول ثمرة كبیرة على أن تكون متوسطة الحجم، بتقطيعها مكعبات مع السلطة الخضراء أو السندویش من دون أي تحلية أیضاً، أو مع بيضة واحدة.

- العشاء
نصف ثمرة أفوكادو، مع إضافة صدر الدجاج المشوي أو قطعة السمك. وینصح بتناول الكثیر من الماء خلال اليوم.

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