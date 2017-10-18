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ترامب يدعم اتفاقًا بشأن إصلاح قانون "أوباما كير"

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مصراوي Masrawy

يدعم اتفاقًا بشأن إصلاح قانون "أوباما كير"

08:57 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أوباما كير

واشنطن - أ ش أ:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لاتفاق توصل إليه عضوا الكونجرس لامار ألكزاندر وباتي موراي لإصلاح قانون الرعاية الصحية الحالي "أوباما كير"، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق التأمين الصحي وتمكين الأمريكيين من شراء خطط رعاية صحية بأسعار أرخص.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله إنه يدعم الاتفاق، واصفًا إياه بـ "حل قصير المدى".

وأكد الرئيس الأمريكي أهمية إلغاء واستبدال قانون الرعاية "أوباما كير" بصورة كاملة.

وسيسمح الاتفاق - في حال تمريره من قبل الكونجرس - باستئناف المساعدات المالية، فيما لم يتضح بعد إذا كان سيحظى بأغلبية تشريعية تسمح بإقراره.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مؤخرًا أنها ستتوقف عن دفع الأموال المخصصة لتقليل نفقات التأمين الصحي لمحدودي الدخل إلى شركات التأمين.

وصوت مجلس الشيوخ نهاية يوليو الماضي ضد مشروع قانون لإلغاء أجزاء من قانون "أوباما كير"، إذ رفض 51 عضوًا المقترح التشريعي مقابل موافقة 49 عليه.

هذا المحتوى من

Asha

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