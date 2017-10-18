ترامب يدعم اتفاقًا بشأن إصلاح قانون "أوباما كير"
ترامب يدعم اتفاقًا بشأن إصلاح قانون "أوباما كير"
08:57 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
أوباما كير
واشنطن - أ ش أ:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لاتفاق توصل إليه عضوا الكونجرس لامار ألكزاندر وباتي موراي لإصلاح قانون الرعاية الصحية الحالي "أوباما كير"، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق التأمين الصحي وتمكين الأمريكيين من شراء خطط رعاية صحية بأسعار أرخص.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله إنه يدعم الاتفاق، واصفًا إياه بـ "حل قصير المدى".
وأكد الرئيس الأمريكي أهمية إلغاء واستبدال قانون الرعاية "أوباما كير" بصورة كاملة.
وسيسمح الاتفاق - في حال تمريره من قبل الكونجرس - باستئناف المساعدات المالية، فيما لم يتضح بعد إذا كان سيحظى بأغلبية تشريعية تسمح بإقراره.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مؤخرًا أنها ستتوقف عن دفع الأموال المخصصة لتقليل نفقات التأمين الصحي لمحدودي الدخل إلى شركات التأمين.
وصوت مجلس الشيوخ نهاية يوليو الماضي ضد مشروع قانون لإلغاء أجزاء من قانون "أوباما كير"، إذ رفض 51 عضوًا المقترح التشريعي مقابل موافقة 49 عليه.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فوربس: ترامب في المرتبة 248 بقائمة أثرياء أمريكا
-
المدعي العام الأمريكي بولاية هاواي يؤيد حكم المحكمة بوقف حظر السفر
-
قاض اتحادي يوقف قرار ترامب حول حظر السفر
-
ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية
إعلان
إعلان