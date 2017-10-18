عبد الرحمن: أنا لو مدرب عماد متعب كنت جهزته لكأس العالم (فيديو)

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قال عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي، إن عماد متعب، نجم هجوم النادي الأحمر، قادر على حل أزمة المهاجمين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن نغمة سنه اللاعب ليس لها معنى.

وكانت أزمة نشبت يوم الخميس الماضي، بين عماد متعب والجهاز الفني للفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري، ولم تكن الأولى من نوعها للمهاجم المخضرم الذي اعترض مجددًا على ملازمته لدكة البدلاء.

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وأضاف «عبد الرحمن»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»: «لو كنت مدرب عماد متعب، كنت هجهزه عشان يبقى مهاجم منتخب مصر في كأس العالم»