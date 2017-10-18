السلطات السويدية تعلن وقوع انفجار في "هلسينجبورج" الجنوبية

استوكهولم - أ ش أ:

أعلنت السلطات في السويد اليوم الأربعاء وقوع انفجار في مدينة "هلسينجبورج" الجنوبية ما أسفر عن إحداث أضرار بالغة بأحد مراكز الشرطة.

وقالت الشرطة السويدية - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إنه لم يصب أي شخص جراء هذا الانفجار الذي لم تعرف أسباب وقوعه بعد.

وأشارت الشرطة إلى أنها تقوم حاليًا بعمليات تفتيش في مدينة "هلسينجبورج" إلا أنها لم تعتقل أي شخص إلى الآن.