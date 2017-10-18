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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 19 30

وسط الدلتا 19 30

الإسكندرية 20 28

بلطيم 20 28

مطروح 20 26

السلوم 17 26

سيوة 17 28

بورسعيد 20 28

دمياط 19 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 19 31

نخل 12 28

نويبع 21 30

طابا 17 29

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الطور 22 28

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 31

بنى سويف 18 31

المنيا 17 31

أسيوط 17 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 33

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 30

رأس حدربة 23 29

حلايب 24 29

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