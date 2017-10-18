الإفتاء: نترقب تشريع يُقنن الفتاوى للحد من الفوضى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، مساء الثلاثاء، إنه يوجد أزمة كبيرة في مسألة تنظيم الفتوى، مشدّدًا على أن الأمر ليس بالهين.

وأضاف عمران، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن «هناك منظومة يُراد منها إحداث الفوضى والنيل من ثوابت الدين وإحداث دائم للجدل في الشارع المصري».

وأوضح أن «الأزهر لطالما كان منارة العلم الإسلامية بالعالم ورمز الوسطية والاعتدال، كما أنه قدم الكثير من العلوم لجميع الشعوب»، مؤكدًا أن «هناك جزء من القائمين على الفتوى، ومن يتصدر الإفتاء بغير حق ودون علم وعدم تأهل، والجزء الآخر يُفتي عن علم ودراسة وتأهيل».

شاهد أيضا

وتابع عمران، أن «من شروط الإفتاء ما يسمي بإدراك الواقع، فنحن الآن نترقب تشريع لتقنين أمور الفتوى وتنظيمها وذلك للحد من الفوضى».

يُشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، تُنظم مؤتمرًا عالميًا، تحت عنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.