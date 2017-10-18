مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين في انفجار قنبلة بـ "كويتا" الباكستانية

إسلام آباد - أ ش أ:

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة من رجالها ومدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة في مدينة "كويتا" الواقعة جنوب غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن عبد الرزاق تشيما قائد الشرطة في مدينة "كويتا" قوله إن 22 شخصًا أصيبوا أيضًا خلال هذا الانفجار يرقد العديد منهم في حالات حرجة.

وأضاف تشيما أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه إلى الآن.