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والد زوجة القمص سمعان: نأمل عودة مصر بلدًا آمنًا مرة أخرى (فيديو)

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والد زوجة القمص سمعان: نأمل عودة مصر بلدًا آمنًا مرة أخرى (فيديو) والد زوجة القمص سمعان: نأمل عودة مصر بلدًا آمنًا مرة أخرى (فيديو)

التحرير

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قال القمص صليب عبد الشهيد، والد زوجة القمص سمعان شحاتة، إن «الدولة تحركت بشكل عاجل للقصاص من القاتل»، موضحًا أن « بلد الأمن والأمان، ومن أبسط أنواع العدالة تحويل قاتل الشهيد إلى الجنايات».

وأضاف عبد الشهيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»: «نأمل أن تعود مصر بلدًا للأمن والأمان مرة أخرى، ويحصل كل شخص على حقه، ويعود السياح مرة أخرى لنا»، مؤكدًا أن «سرعة محاكمة القاتل يثبت جدية القصاص للشهيد».

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يُشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر الثلاثاء، بإحالة (أحمد. س) المتهم بقتل القس سمعان شحاته كاهن كنيسة الفشن ببني سويف، إلى محكمة الجنايات.

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التحرير

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