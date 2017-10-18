والد زوجة القمص سمعان: نأمل عودة مصر بلدًا آمنًا مرة أخرى (فيديو)

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قال القمص صليب عبد الشهيد، والد زوجة القمص سمعان شحاتة، إن «الدولة تحركت بشكل عاجل للقصاص من القاتل»، موضحًا أن «مصر بلد الأمن والأمان، ومن أبسط أنواع العدالة تحويل قاتل الشهيد إلى الجنايات».

وأضاف عبد الشهيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»: «نأمل أن تعود مصر بلدًا للأمن والأمان مرة أخرى، ويحصل كل شخص على حقه، ويعود السياح مرة أخرى لنا»، مؤكدًا أن «سرعة محاكمة القاتل يثبت جدية القصاص للشهيد».

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يُشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر الثلاثاء، بإحالة (أحمد. س) المتهم بقتل القس سمعان شحاته كاهن كنيسة الفشن ببني سويف، إلى محكمة الجنايات.