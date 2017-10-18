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مجدي عبد الغني: لن نسمح لمخلوق أن يسرق مجهود اتحاد الكرة (فيديو)

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مجدي عبد الغني: لن نسمح لمخلوق أن يسرق مجهود اتحاد الكرة (فيديو) مجدي عبد الغني: لن نسمح لمخلوق أن يسرق مجهود اتحاد الكرة (فيديو)

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية متمسك بالبقاء في منصبه حتى نهاية فترته 2020، معلقًا: «لن نسمح لمخلوق أن يسرق مجهودنا».

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أشار في تصريحات له خلال الأيام القليلة الماضية، أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.

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وتابع البلدوزر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»: «فيه ناس صعبان عليها إن صعدت »، مضيفًا أنه لا نية لدى مجلس اتحاد الكرة لتقديم استقالته، مشددًا: «متمسكون بالبقاء حتى 2020».

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التحرير

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