"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث شغب عين شمس"

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة في محاكمة 9 متهمين فى أحداث عنف عين شمس، والتى وقعت فى فبراير من عام 2014

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب التى شهدتها منطقة عين شمس فى فبراير من عام 2014.