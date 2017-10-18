أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث شغب عين شمس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث شغب عين شمس"

03:00 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة في محاكمة 9 متهمين فى أحداث عنف عين شمس، والتى وقعت فى فبراير من عام 2014

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب التى شهدتها منطقة عين شمس فى فبراير من عام 2014.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المؤبد لطالب بتهمة حيازة أسلحة نارية بباب الشعرية

    أخبار

  • تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين بقضية "حرق المجمع العلمي"

    أخبار

  • القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالأميرية

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية

    أخبار

إعلان

fb5b1eccd8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"