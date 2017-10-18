عمرو موسى: كان هناك فترة «تغييب» للشعب في عهد عبد الناصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، مساء الثلاثاء، إن «نكسة 67» لم تكن حربًا مفاجئة، حيث أن طبولها دقت قبلها بفترة كبيرة، لافتًا إلى أن هناك أسباب للهزيمة الكاشفة لم يتم علاجها حتى الآن.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «دور الرئاسة في عهد الراحل جمال عبد الناصر كان رئيسيًا»، موضحًا أن «ناصر كان يقرأ كل كلمة تُعرض عليه، ويتعامل معها بطريقة مباشرة».

وأكد المرشح الرئاسي السابق، أن «عبد الناصر كان له مركز خاص، ووثقنا به ثقة عمياء، وكل مؤسسات الدولة كانت تحت عباءته، وكان صاحب القرار الأول والأخير، وأعترف بأن هناك فترة تغييب للشعب في عهده».

شاهد أيضا

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن «الرئيس الراحل أنور السادات صحح خلل 67 عسكريًا، وذلك بعد أن وضع هدفًا محددًا له تمثل في محو عار النكسة».

وطرح عمرو موسى وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة العربية الأسبق، مؤخرًا، مُذكراته «كتابيّه»، والتي صدرت عن دار الشروق، وحققها ووثقها الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، وأثارت منذ طرحها بالمكتبات الكثير من ردود الأفعال حول ما جاء بها من رؤى ووجهات نظر، رواها موسى، عبر رحلته الثرية في العمل السياسي والدبلوماسي.