عماد أديب: القوات المسلحة المصرية «جيش الشعب وليس الرئيس» (فيديو)

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قال الإعلامي القدير عماد الدين أديب، مساء الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب، وليس جيش الرئيس، وأقولها لأي رئيس»، مشيرًا إلى أن الجيش تدخل لحل بعض أزمات الشعب، مثل تدخله لحل أزمة ألبان الأطفال، كرد فعل وليس فاعلًا، حيث وقف أمام استغلال المستوردين.

وأضاف أديب، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تولى حكم مصر، واجه ظروفًا صعبة للغاية، حيث كان الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي 14.5 مليار دولار، وأيضًا كان يواجه غلق 6700 مصنع بعمالته.

وتابع أنه في يناير 2014، طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من السيسي، قبول ترشحه للانتخابات، فقال لهم إن الوضع صعب للغاية وخطر، فقالوا له إنك أكثرنا شبابًا وستستطيع التصدي للأزمات وتنمية البلاد، فقال لهم (أنتوا طالبين مني الدخول في مشروع انتحاري)».

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يذك أنه تم تدشين حملة «علشان نبنيها» في القاهرة والمحافظات، من خلال جمع توقيعات من المواطنين على استمارة تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، استكمالًا لما أحدثه من تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الحملة عدد من نواب البرلمان الموقعين على استمارة الحملة الخاصة بتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بلغ 120 نائبًا حتى الآن، وتواصل الحملة جهودها نحو استكمال جمع التوقيعات على المستوى الشعبي من خلال الجولات الميدانية وعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.