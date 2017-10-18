بالصور.. فأر داخل وجبة مريض يثير غضب مدير "أسوان الجامعي"

أسوان - إيهاب عمران:

تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماع صورًا لوجبة غذائية تقدم لمرضى المستشفيات، قالوا إنها قُدمت لأحد نزلاء مستشفى أسوان الجامعي، وداخلها فأر، فيما نفى مدير المستشفى الدكتور عبد الله العبيدي الواقعة بأكملها، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أن مروجي الصورة أرادوا تشويه سمعة المستشفى.

وأوضح العبيدى، في تصريحات لمصراوي، أن الوجبة التي انتشرت صورها كانت سليمة وتخص أحد الأطباء، وأن هناك من تعمد إظهارها بهذا الشكل بقصد الإساءة لإدارة المستشفى، مشيرًا إلى تحقيقات ستجرى مع المسؤولين عن هذا الأمر.

وتساءل: "كيف لفأر حي كما ادعى البعض أن يتمكن من الحياة داخل وجبة غُلفت جيدًا وانتظرت دورها في التوزيع داخل الأقسام المختلفة؟ كيف يبقى الفأر حيًا لمدة 6 ساعات دون أوكسجين؟ ولماذا لم يبلغ مكتشفو الواقعة الطبيب أو إدارة المستشفى بدلاً من تصوير الوجبة ونشر تلك الصور على وسائل التواصل؟"

وأضاف العبيدي أن كل الدلائل تشير إلى أن هناك من يريد تشويه صورة المستشفى، وقال: "ولذلك حولنا مفتعلي الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق معهم ومعرفة الحقيقة وكشف ملابسات الأمر".

