وزير البيئة يلتقي وفد بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون

كتبت - مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، صباح اليوم الأربعاء وفد بنك التعمير الألماني (kfw)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، المسؤولين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات؛ وذلك لمناقشة إجراءات عمل المشروع.

حضر اللقاء، الذي عُقد بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة)، الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس هشام عبد الرحمن مدير البرنامج.

تناول اللقاء عرض إنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وتطوراته، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية لإنشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبة وتحدياتها، علاوة على عرض مقترحات الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في إنتاج الطاقة.

تبع اللقاء اجتماع مصغر لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات.